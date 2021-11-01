 
مباشر

غوغل تعلن عن نظام أندرويد جديد يناسب الحواسب اللوحية

العالم الرقمي و Social media

غوغل تعلن عن نظام أندرويد جديد يناسب الحواسب اللوحية
youtube/9to5Google
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rmwy

أعلنت شركة غوغل عن نسخة مطورة من أنظمة أندرويد خصصتها لتلائم الحواسب اللوحية والأجهزة المحمولة ذات الشاشات الكبيرة.

وتبعا لخبراء التقنية فإن غوغل طورت نظام Android 12L الجديد ليحسن أداء الحواسب اللوحية وخصوصا من حيث خصائص عرض الشاشة والتطبيقات المستعملة عليها.

ويعتبر النظام الجديد نسخة معدلة عن أنظمة Android 12 الحديثة ويحمل نفس الخصائص الأساسية، لكنه حمل معه بعض التغييرات، فعلى سبيل المثال يسمح هذا النظام للحاسب بعرض قائمة الوصول السريع والإشعارات بنفس الوقت، كما يحمل ميزة تقسيم الشاشة التي تساعد على استعمال أكثر من تطبيق في آن معا.

غوغل تعلن عن نظام أندرويد جديد يناسب الحواسب اللوحية
3dnews

ويوفر هذا النظام تنسيقا تلقائيا لنوافذ عرض التطبيق على الشاشة، وخصوصا مع التطبيقات التي لم تصمم للعمل مع أجهزة أندرويد ذات الشاشات الكبيرة.

إقرأ المزيد
آبل تعلن عن نسخة تجريبية من iOS القادم
آبل تعلن عن نسخة تجريبية من iOS القادم

وأشارت غوغل إلى أن نسخة المعاينة الأولية من النظام الجديد ستكون متاحة في البداية للمطورين الذين يعملون مع برنامج Google Android، كما يفترض أن تظهر قريبا في عد من الحواسب مثل حاسب Lenovo P12 Pro، وستطور نسخة خاصة من النظام ليتم اختبارها مع هواتف Pixel الحديثة وبعض الهواتف الجديدة القابلة للطي.

المصدر: ixbit

 

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا