منافس قوي لهواتف سامسونغ يظهر في الأسواق قريبا
أعلنت شركة Oppo عن هاتف بميزات ممتازة ستطرحه بسعر رخيص لتنافس من خلاله أحدث هواتف سامسونغ متوسطة الفئة.
ويأتي هاتف Oppo A54s بهيكل مقاوم للماء والغبار، أبعاده(163.8/75.6/.8.4) ملم، ووزنه 190 غ، وجهز بشاشة IPS LCD بمقاس 6.52 بوصة، دقة عرضها (1600/720) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 270 شمعة/م تقريبا.
ويضمن الأداء الممتاز للجهاز نظام تشغيل Android 11 مع واجهات ColorOS 11.1، ومعالج MediaTek MT6765G Helio G35، ومعالج رسوميات PowerVR GE8320، وذواكر وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.
وحصل الهاتف على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (50+2+2) ميغابيكسل فيها عدسة للتصوير العريض وعدسة ماكرو، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.
وجهزته Oppo بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير، ويفترض أن تطرحه في الأسواق العالمية قريبا بسعر 230 يورو تقريبا.
المصدر: 4pda
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