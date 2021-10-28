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Realme تنافس آبل بحاسب أنيق ومتطور

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Realme تنافس آبل بحاسب أنيق ومتطور
youtube/GadgetByte
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بدأت Realme بطرح حاسبها المحمول الجديد الذي طورته لينافس حواسب macbook الشهيرة من آبل.

ويأتي حاسب Realme Book (Slim) الجديد بهيكل مصنوع من الألومينيوم، أبعاده (307.21 x 228.96 x 14.9) ملم، ووزنه 1.38 كلغ فقط.

وجهز الحاسب بشاشة IPS LCD بمقاس 14 بوصة، أبعادها "2:3"، دقة عرضها (2160/1440) بيكسل، ومعدل سطوعها 400 شمعة/م تقريبا.

وتعمل نماذج هذا الحاسب بأنظمة Windows 10 القابلة للتحديث إلى to Windows 11، ومعالجات Core  i3 و Core i5 من الجيل الحادي عشر من إنتل، ومعالجات رسوميات Intel Iris Xe.

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وجهزتها Realme بذواكر وصول عشوائي 8 و16 غيغابايت، وأقراص تخزين داخلية من نوع SSD بسعات 256 و512 غيغابايت.

كما جاء كل جهاز بمنفذي USB-C 3.2 Gen 2 ومنفذ USB-A 3.1 Gen 1ومنفذ Thunderbolt 4/USB 4، ومايكروفونين ومكبري صوت، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية باستطاعة 65 واطا تكفيه ليعمل لأكثر من 8 ساعات بالشحنة الواحدة.

المصدر: ixbit

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