"سناب" تدخل عالم تقنيات الواقع المعزز!

أعلنت الشركة المسؤولة عن تطوير تطبيق "سناب شات" أنها افتتحت استوديو خاص لتقنيات الواقع المعزز.

وتبعا للشركة فإن استوديو Arcadia سيكون مؤسسة تابعة لها، وسيعمل على تطوير تطبيقات الواقع المعزز التي سيستخدمها عملاؤها وشركاؤها في الترويج لمنتجاتهم عبر الإنترنت، كما سيعمل مع المطورين والشركات المتخصصة بهذا النوع من التقنيات.

ومن المفترض أن يقدم هذا الاستوديو الخدمات لعملائه بثلاث طرق: إما تصميم المنتجات والتطبيقات الدعائية التي تعمل مع تقنيات AR وتقديمها للعميل، أو تنفيذ بعض المهام المحددة التي يطلبها العميل فيما يتعلق بالتطبيقات، أو تقديم الخبرات والاستشارات وتقديم المعلومات فيما يتعلق بالواقع المعزز عبر تقارير وندوات تحليلية.

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وحول الموضوع قال جيف ميلر، رئيس قسم الاستراتيجية الإبداعية في شركة سناب: إن الاستوديو الجديد يساعد العلامات التجارية في بناء تجارب الواقع المعزز،وذلك يخدم "سناب شات" أو أي تطبيقات أو مواقع تواصل اجتماعي أخرى.

ومن بين العملاء الأوائل للاستوديو الجديد ستكون عدة شركات وعلامات تجارية مثل: P&G Beauty، و Shake Shack، وVerizon، وWorld Wrestling Entertainment

المصدر: 3dnews