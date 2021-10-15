"إنستغرام" يحصل على ميزات جديدة

أعلن القائمون على تطبيق منصات "إنستغرام" أن منصاتهم ستحصل على ميزات عملية ومفيدة للمستخدمين.

وتبعا لنيك كيلغ نائب رئيس "فيسبوك" فإن منصات "إنستغرام"ستحصل مستقبلا على تقنيات تساعد على تقليل إدمان المستخدمين على مشاهدة المحتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال كيغ في مقابلة صحفية مؤخرا "نحن نستعد للكشف عن ميزة جديدة أعتقد أنها ستحدث فرقا كبيرا بالنسبة للمراهقين الذين يستخدمون إنستغرام، إذا لاحظت الخوارزميات الإلكترونية أن المراهق يتبع محتوى غير مرغوب فيه مرارا وتكرارا فستحوله تلقائيا لمشاهدة أشياء أخرى، من غير المعروف بعد متى ستتوفر هذه الميزة لكننا سنبدأ باختبارها قريبا.

ومؤخرا أضافت منصات "إنستغرام" إلى تطبيقاتها أيضا ميزة جديدة تساعد المستخدمين على جدولة مواعيد البث المباشر لديهم، إذ سيتلقى المستخدم تنبيهات في يوم البث، كما سيكون بإمكانهم تنسيق هذه المواعيد لـ 90 يوما سلفا، والترويج للبث عبر عنوان ووصف معين.

Going Live hits different when your followers come through 🙌



Live Scheduling lets you schedule your stream up to 90 days in advance and followers can set reminders to tune in ❤️🔔 pic.twitter.com/8t7BWmjEL7 — Instagram (@instagram) October 13, 2021

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ويعمل القائمون على "إنستغرام" أيضا على ميزات جديدة ستساعد المستخدمين على التسوق عبر الإنترنت، وستسهل على مالكي الشركات والعلامات التجارية الترويج لبضائعهم .

المصدر: 3dnews