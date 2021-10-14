Amazon تعلن عن سوار ذكي متطور بسعر منافس

أعلنت شركة Amazon عن بعض مواصفات سوارها الذكي الجديد الذي سينافس أساور Fitbit الشهيرة من حيث السعر والمواصفات.

وتبعا للشركة فإن Halo View الجديد سيأتي بهيكل مقاوم للماء والغبار وقادر على تحمل الصدمات، ومجهز بأساور مطاطية أو جلدية او معدنية مختلفة الأشكال تلبي مختلف أذواق المستخدمين.

كما سيحصل السوار على شاشة AMOLED لمسية ملونة يمكن من خلالها معرفة الوقت والتواريخ أو مراقبة تطبيقات مراقبة الصحة، فضلا عن بطارية تكفيه ليعمل 7 أيام متواصلة.

وسيكون السوار قادرا على الاقتران اللاسلكي مع هواتف آيفون وأندرويد، أما تطبيقه في هذه الهواتف فسيوفر للمستخدم العديد من الميزات التي تساعده على مراقبة حالته الصحية ومعدلات نشاطه البدنية ومعدلات النوم، كما سيمنح التطبيق للمستخدم العديد من البرامج والفيديوهات التي تساعده على ممارسة الرياضة الصحية.

إقرأ المزيد

وحصل Halo View على مستشعرات لقياس معدلات نبض القلب ومعدلات الأكسجة في الدم، فضلا عن مستشعرات لقياس معدلات الخطوات التي يقطعها المستخدم يوميا.

وسيطرح هذا السوار في الأسواق العالمية بسعر 79.99 دولارا، أي أنه سيكون أرخص بكثير من شبيهه الذي تنتجه Fitbit والذي يباع بسعر 180 دولارا تقريبا.

المصدر: ixbit