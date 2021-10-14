عطل يصيب "إنستغرام" في عدة بلدان حول العالم

أعلن موقع Downdetector المتخصص بمراقبة انقطاعات الإنترنت والتطبيقات عن عطل أصاب منصات "إنستغرام" اليوم في عدة بلدان حول العالم.

وتبعا للموقع فإن المشكلات في "إنستغرام" بدأت بالظهور صباح اليوم الخميس حوالي الساعة 11:35 بتوقيت موسكو، وتم الإبلاغ عنها بشكل أساسي من مستخدمين في الولايات المتحدة، كما لوحظت مشكلات عند مستخدمين من كندا وعدة بلدان أوروبية من ضمنها ألمانيا وهولندا وبريطانيا وفرنسا وروسيا.

User reports indicate Instagram is having problems since 4:40 AM EDT. https://t.co/lXKoHvktSg RT if you're also having problems #Instagramdown — Downdetector (@downdetector) October 14, 2021

وأشار الموقع إلى أن معظم المستخدمين الذين اشتكوا من المشكلات عانوا من صعوبات في عمل التطبيق ومشكلات في الاتصال مع خوادمه، إضافة إلى مشكلات في عمل شريط الأخبار في التطبيق، ومشكلات في عمل موقع "إنستغرام" على الإنترنت، إضافة إلى مشكلات أخرى.

It is loading but constantly showing couldn't refresh feed error message — Nicholas Vance (@Nichola59706467) October 14, 2021

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وكان Downdetector قد أشار في 8 أكتوبر الجاري إلى أن عددا من مستخدمي "إنستغرام" عانوا من مشكلات في عمل التطبيق في ذلك اليوم أيضا، كما اشتكى البعض من مشكلات في عمل "فيسبوك".

المصدر: نوفوستي