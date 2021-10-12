بسبب نقص الشرائح.. "آبل" تخفض إنتاج "آيفون 13"

أشارت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية نقلا عن مصادر مطلعة، إلى أن شركة "آبل" للهواتف الذكية والإلكترونيات قد تخفض من إنتاج الهاتف الذكي الجديد "آيفون 13" بسبب نقص الشرائح.

وبحسب الوكالة، فإن "الشركة تعتزم إنتاج 90 مليون هاتف ذكي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2021".

وأضافت: "ومع ذلك، سيتم إنتاج عدد أقل من الأجهزة لأن شركاء أشباه الموصلات لا يمكنهم توفير شرائح كافية".

وأعلنت أحد عمالقة التكنولوجيا والهواتف الذكية، في وقت سابق، عن طرازات جديدة من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والساعات الذكية في عرضها السنوي في الخريف.

ووفقا لـ"بلومبرغ"، تعتزم شركة "آبل" الكشف عن طراز جديد من الكمبيوتر المحمول "MacBook Pro".

المصدر: "تاس"