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Honor تطلق هاتفا بكاميرات فائقة مجهزا بخدمات غوغل

العالم الرقمي و Social media

Honor تطلق هاتفا بكاميرات فائقة مجهزا بخدمات غوغل
youtube/ ben's gadget reviews
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قررت Honor اجتذاب شريحة واسعة من محبي أجهزة أندرويد، وطورت هاتفا بقدرات تصوير ممتازة يعمل بخدمات غوغل الإلكترونية.

وأكثر ما يميز هاتف Honor 50 الجديد هو كاميرته الأساسية التي تأتي بأربع عدسات، دقة عدستها الأساسية 108 ميغابيكسل، وفيها 3 عدسات مساعدة أخرى بدقة (8+2+2) مبغابيكسل، فضلا عن الكاميرا الأمامية التي أتت بدقة 32 ميغابيكسل وقادرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية.

وحصل الهاتف على هيكل مقاوم للماء والغبار بأبعاد (160/73.8/7.8) ملم، وزنه 175 غ، وجهز بشاشة OLED بمقاس 6.57 بوصة دقة عرضها (2340/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 392 شمعة/م تقريبا.

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أما الأداء الممتاز له فيضمنه نظام تشغيل Android 11، ومعالج Qualcomm  Snapdragon 778G 5G، ومعالج رسوميات Adreno 642L، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 و256 غيغابايت.

كما جهزته Honor بمنفذين لشرائح الاتصال، منفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 4300 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع.

المصدر: 3dnews

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