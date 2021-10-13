آبل تنقذ هواتف آيفون بإصدار جديد من iOS

أعلنت شركة آبل عن إطلاق إصدار جديد من أنظمة iOS لتصحيح بعض الأخطاء ومعالجة المشكلات التي ظهرت في الإصدار السابق.

وتبعا للخبراء في الشركة فإن إصدار iOS 15.0.2 الجديد حمل معه إصلاحات تعالج بعض المشكلات التي ظهرت في تطبيقات هواتف آيفون بعد تحميل إصدار iOS 15.0.1، وخصوصا المشكلات التي ظهرت في بعض تطبيقات المراسلة.

أهم الإصلاحات التي حملها iOS 15.0.2:

-إصلاح الخلل الذي كان موجودا في عمل تطبيق iMessage والذي تسبب بحذف الصور المحفوظة.

- إصلاح المشكلات التي كانت تظهر عند محاولة استعادة برمجيات هواتف iPhone 13 أو تحديث تطبيقاتها عبر iTunes.

- إصلاح المشكلات التي كانت تتسبب بمنع ظهور أجهزة AirTag عبر برمجيات Find My.

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- إصلاح المشكلة التي منعت CarPlay من فتح تطبقات الصوت، ما كان يتسبب بتعثر عمل هذه التطبيقات في بعض الأحيان أو قطع الاتصال معها.

- جعل محفظة MagSafe قادرة على الاتصال بـ FindMy بشكل أفضل ودون مشكلات سابقة.

كما أشار بعض الخبراء إلى أن iOS 15.0.2 يعالج ثغرة برمجية كان من الممكن استغلالها لاختراق الأجهزة الذكية والتحكم بها.

المصدر: 3dnews