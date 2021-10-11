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متصفح Firefox يصبح أكثر أمانا وعمليا بميزاته الجديدة

العالم الرقمي و Social media

متصفح Firefox يصبح أكثر أمانا وعمليا بميزاته الجديدة
youtube/REC Anything
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أعلنت شركة Mozilla مؤخرا عن إطلاقها لأحدث نسخة من متصفح Firefox مضمنة إياها ميزات أمان وخصائص جديدة.

وتبعا للخبراء في الشركة فإن نسخة Firefox 93 الجديدة حملت معها العديد من الخصائص التي تجعل تصفح الإنترنت أكثر أمانا، إذ بات المتصفح يحذر المستخدم من روابط المواقع أو تحميل الملفات من عناوين HTTP غير المشفرة.

كما أتت هذه النسخة من المتصفح مزودة بخاصية SmartBlock 3.0 التي تمنع تتبع نشاط المستخدم على الإنترنت من قبل طرف ثالث، أي لن تتمكن أي جهة من معرفة نشاط المستخدم على الشبكة العنكبوتية أو عناوين الإنترنت التي يدخل إليها.

وحمل Firefox 93 معه أيضا ميزات جديدة تساعد على تقليل ملء ذاكرة الحواسب ببيانات تصفح الإنترنت، إذ سيقوم المتصفح بين الفترة والأخرى بتفريغ ذاكرة التصفح اعتمادا على تواريخ الدخول إلى المواقع.

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والميزة المهمة الأخرى التي حملها المتصفح للمستخدمين أجهزة أندرويد أيضا هي ميزة "الملء التلقائي لكلمات المرور"، فعند إنشاء حساب على أي موقع ويب عبر المتصفح يقوم الأخير بعرض خيار حفظ هذه الكلمة في ذاكرته المرتبطة بالمستخدم نفسه، وعندما يرغب المستخدم بالدخول إلى الموقع مرة أخرى سيعرض عليه المتصفح ملء كلمة المرور آليا.

المصدر: 3dnews

 

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