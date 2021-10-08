ميزات قد يجهلها الكثيرون في أنظمة windows 11 الجديدة

قرررت مايكروسوفت إجراء تغيير كبير في أنظمة ويندوز هذا العام، وضمنت نسخها الجديدة العديد من الميزات التي تجعل الحواسب أكثر عملية وأمانا.

وتبعا للخبراء فإن أنظمة windows 11 حملت معها العديد من ميزات الأمان بالنسبة للحواسب، منها ميزة "الإقلاع الآمن" UEFI الذي يضمن إقلاع الأجهزة من برمجيات موثوقة تمنع اختراقها أثناء عملية بدء التشغيل، كما أن هذه الأنظمة وفرت دعما لشرائح TPM التي تستخدم لتشفير وتخزين مفاتيح التشفير وكلمات المرور، ما يحافظ على سرية بيانات المستخدمين بشكل جيد.

وحصل windows 11 على إعدادات إضافية لضبط وضعية توفير طاقة البطارية في الحاسب، إذ بات بإمكان المستخدم التحكم بهذه الإعدادات بالطريقة التي تناسب طريقة استعماله للحاسب، فضلا عن حصوله على ميزات تتحكم بصفحات الإنترنت المفتوحة في خلفية تشغيل المتصفح، ووضع تلك التي لا يستعملها المستخدم بشكل فعال في وضعية "التوقف المؤقت"، ما يقلل الضغط على الذواكر والمعالجات ويقلل من معدل استهلاك البطارية في الجهاز.

ويتيح النظام الجديد للمستخدمين خيارات أوسع في التحكم بآلية قفل الشاشة، وإمكانية تحديد صورالخلفية حين تكون الشاشة مقفلة، فضلا عن خيارات أكبر لشريط المهام في واجهة الاستخدام تتضمن خيارات لعرض الوقت وحالة الطقس والأخبار والعديد من الامور التي قد تهم المستخدم بشكل يومي.

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والأبرز من كل ما سبق هو أن مايكروسوفت جعلت windows 11 قادرا على فحص ملفات النظام بشكل دقيق واكتشاف الملفات الموجودة أصلا في الجهاز حين عملية التحديث لتلافي تحميلها مرة أخرى ما سيقلل من حجم التحديثات ويوفر مساحة أكبر في ذواكر الحواسب.

المصدر: 3dnews