Yandex تعلن عن أحدث مساعداتها المنزلية الذكية

كشفت شركة Yandex الروسية عن مساعد منزلي ذكي طورته لينافس مساعدات أمازون وغوغل الشبيهة.

ويأتي المساعد الجديد Mini Station بهيكل صغير أسطواني الشكل، مجهز بأزرار لمسية للتحكم بالأصوات والموسيقى ومقاطع المولتيمديا.

وجهز هذا المساعد بمكبرات صوت باستطاعة 10 واط تعطي توزيعا ممتازا للأصوات، كما حصل على مايكروفونات متطورة للتمكن من إصدار الأوامر الصوتية له وتسمح للمستخدم باعتماده لإجراء المكالمات عبر الإنترنت.

youtube/World of Gadgets

ويمكن للمستخدم وصل هذا المساعد سلكيا أو لا سلكيا مع التلفزيونات والأجهزة الذكية، كما يمكنه قراءة الرسائل لمالكه أو الإشعارات الواردة لجهازه المحمول، وإطلاعه على حالة الطقس .

youtube/World of Gadgets

وسيتوفر Mini Station بعدة ألوان هي الأسود والرمادي والأبيض والوردي والأزرق السماوي، وسيعمل مساعد Alice الصوتي في كل جهاز تبعا للونه، لذا ستختلف طبيعة الصوت وفقا للون الجهاز، أما أسعار نسخه فتتراوح ما بين 70 و80 دولارا تقريبا.

المصدر: ixbit