آبل أمام القضاء مجددا بسبب براءات الاختراع

رفعت شركة إريكسون السويدية دعوى قضائية جديدة ضد شركة آبل متهمة إياها بمخالفة المعايير التي تتعلق ببراءات الاختراع.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن إريكسون تقدمت بدعوى قضائية ضد آبل في محكمة فدرالية بولاية تكساس، متهمة إياها "باستخدام أساليب غير لائقة لخفض نسب العمولة التي تقدمها للشركات الأخرى مقابل براءات الاختراع التي تستفيد منها، مشيرة إلى أن آبل تطرح شروطا غير عادلة وغير معقولة على الشركات الأخرى التي تقدم براءات الاختراع".

وأشارت إيريكسون إلى "أنها كانت قد بدأت عام 2020 مفاوضات جديدة مع آبل بشأن العمولات التي ستتقاضاها منها لاستخدام الأخيرة لبراءات اختراعها، لكن آبل بقيت متمسكة بمواقفها التي تتعلق بالنسب التي تراها مناسبة لها، كما أنها تتبع سياسات تقوم على التحقق من كل براءة اختراع وتقييم العمولات الخاصة بها وفقا لتقديراتها"، موضحة "أن حصول الشركات على تعويضات عادلة مقابل براءات الاختراع التي تقدمها أمر ضروري لضمان استثمارات جديدة في الابتكار والتطوير التقني".

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وتجدر الإشارة إلى آبل وإريكسون كانتا قد دخلتا صراعات قضائية مطولة بشأن براءات الاختراع سابقا، وعام 2015 تقدمت آبل بدعاوى قضائية للطعن بـ 7 براءات اختراع من إريكسون، لكن الشركتين توصلتا في العام نفسه إلى اتفاقيات ترضي الطرفين.

المصدر: 3dnews