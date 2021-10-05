ميزة عملية وجديدة تظهر في "يوتيوب"

بدأ القائمون على "يوتيوب" باختبار ميزة جديدة من شأنها تسهيل مشاهدة الفيديوهات من أجهزة مختلفة.

وتبعا لخبراء التقنية فإن ميزة "استئناف مشاهدة الفيديوهات" التي يتم اختبارها حاليا ستمكن المستخدمين من استئناف متابعة الفيديوهات التي كانوا يشاهدونها من هواتف أندرويد و iOS من موقع يوتيوب على المتصفح في الحاسب في حال لم ينتهوا من مشاهدتها بالكامل.

ففي حال كان المستخدم يشاهد مقطع فيديو معين عبر تطبيق "يوتيوب" في الهاتف ولم يكمل مشاهدته ، فإنه وبمجرد أن يفتح موقع "يوتيوب"عبر المتصفح في الحاسب ستظهر له نافذة صغيرة سيرى فيها الفيديو الذي كان يشاهده، ومتوقفا عند نفس الدقيقة التي أغلقه فيها في جهازه المحمول، وسيكون بإمكانه تكبير النافذة ليرى المقطع بحجمه الكامل.

إقرأ المزيد

ولتعمل هذه الميزة يجب على المستخدم ان يفعل نفس حساب غوغل الإلكتروني في تطبيق "يوتيوب" في هاتفه وفي حاسبه الشخصي أيضا، وأن يحدث تطبيق الهاتف لأحدث نسخة موجودة حاليا.

وتجدر الإشارة إلى أن القائمين على "يوتيوب" كانوا قد أطلقوا لأصحاب الحسابات المدفوعة على التطبيق ميزة مشابهة لاستئناف الاستماع إلى الموسيقى.

المصدر: ferra.ru