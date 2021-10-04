"فيسبوك" يوفر ميزة المراسلات الجماعية ما بين اثنين من أهم تطبيقاته

أعلن القائمون على شركة "فيسبوك" عن ميزة جديدة ستسمح لمستخدمي "مسنجر" وإنستغرام" باستحداث محادثات جماعية مشتركة.

وجاء في تدوينة نشرها أحد المواقع التابعة للشركة "هدفنا من تقديم الخدمة الجديدة هو مساعدة الناس على التواصل حتى وإن كانوا بعيدين عن بعضهم بعضا، لذا نحن متحمسون لميزة المراسلات الجماعية الجديدة لمشاركتها مع الأصدقاء والعائلة".

ومع الخدمة الجديدة وفقا لـ "فيسبوك" سيكون بإمكان مستخدمي "إنستغرام" استحداث مراسلات جماعية ينضم إليها مستخدمو "مسنجر" وبالعكس، شريطة أن يكون الأشخاص المنضمين للمحادثة ينتمون إلى مجموعات معينة استحدثها المستخدم مثل مجموعات العمل أو العائلة أو ما يتعلق بمواضيع واهتمامات معينة.

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كما تتيح هذه الخدمة ميزات تساعد المستخدمين على إجراء تصويتات معينة عبر "إنستغرام"، فضلا عن أنها مزودة برسومات تعبيرية جيدة، ومؤشر خاص يمكّن المستخدمين من معرفة من يكتب في المحادثة الجماعة في الوقت الحالي.

وتأتي الميزة الجديدة بعد النجاح الذي لاقته "فيسبوك" عندما سمحت لمستخدمي "مسنجر" و"إنستغرم" باستحداث حساب موحد للمراسلات الشخصية، إذ أعلنت أن 70% من مستخدمي التطبيقين انتقلوا حينها لتجربة هذه الميزة.

المصدر: 3dnews