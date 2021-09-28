Oppo تطلق هاتف أندرويد بمواصفات مميزة

أعلنت Oppo عن مواصفات هاتفها المنتظر K9 Pro الذي يتوقع له أن يلقى رواجا كبيرا نظرا لمواصفاته المميزة وسعره المنافس.

ويأتي الهاتف الجديد بهيكل مقاوم للماء والغبار، أبعاده (158.7/73.5/8.5) ملم، وزنه 180غ، ومحمي بطبقة من الزجاج المضاد للصدمات والخدوش.

كما حصل الجهاز على شاشة AMOLED بمقاس 6.43 بوصة، ترددها يعادل 120 هيرتزا، دقتها (2400/1080) بيكسل، ومعدل سطوعها 409 شمعة/م تقريبا.

ويعمل الهاتف بنظام Android 11 مع واجهات ColorOS 11.3 ، ومعالج MediaTek Dimensity 1200 5G، ومعالج رسوميات Mali-G77 MC9، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 و256 غيغابايت.

أما الكاميرا الأساسية فأتت ثلاثية العدسة بدقة (64+8+2) ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية، والكاميرا الأمامية بدقة 16 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

youtube/Techie Street

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ودعمت Oppo الجهاز بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع.

المصدر: ixbit