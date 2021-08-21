"قاتل هواتف هواوي" يظهر في الأسواق قريبا

أعلنت شركة Vivo رسميا عن مواصفات هاتفها الجديد الذي وصفه الكثيرون بأنه سيكون أقوى منافس لهواتف هواوي الفئة الممتازة هذه السنة.

ويأتي هاتف iQOO 8 Pro الجديد بهيكل مقاوم للماء والغبار أبعاده (165/75/9.2) ملم، وزنه 205 غ، ومجهز بشاشة LTPO AMOLED بمقاس 6.78 بوصة، دقة عرضها (3200/1440) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 518 شمعة/م تقريبا.

ويمكن لهذا الهاتف العمل مع شبكات 5G والتعامل مع البيانات بسرعة كبيرة بفضل معالج Qualcomm Snapdragon 888+ 5G الحديث، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256 و512 غيغابايت.

كما جهز بكاميرا أساسية ثلاثية العدسة بقدرات تصوير ممتازة، دقتها (50+48+16) ميغابيكسل، وبكاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات HDR.

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وجهز الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وشريحة NFC، ومستقبل لإشارات الراديو، ومنفذ USB Type-C، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تعمل مع شواحن سلكية فائقة السرعة باستطاعة 120 واطا وشواحن لاسلكية سريعة باستطاعة 50 واطا.

المصدر: ixbit