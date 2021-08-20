"سناب شات" يحصل على ميزات جديدة

أعلن القائمون على تطبيق "سناب شات" أن منصات التطبيق المختلفة حصلت على ميزات جديدة تجعلها أكثر فائدة وعملية للمستخدمين.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن منصات "سناب شات" حصلت على ميزة جديدة تدعى Snapchat Trends شبيهة بآلية عملها بميزة Google Trends، ومن خلالها يمكن لمستخدمي المنصات التعرف على أشهر الكلمات والمصطلحات التي يتم تداولها عبر ميزة "القصص" في التطبيق.

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وتظهر هذه الميزة الكلمة أو الصورة أو العنوان الذي يتم تداوله مؤخرا بكثرة عبر منصات التطبيق، كما تظهر جداول زمنية تبين كمية تفاعل المستخدمين معه، ما يمكن المستخدم من رسم صورة عامة في ذهنه عن أكثر المواضيع المتداولة وكيفية تفاعل الناس معها، وهذا الشيء تبعا للخبراء سيمكنه من تعديل صفحته الشخصية أو الإعلانات التي يبثها عبرها ما سيزيد من تفاعل الآخرين معها.

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كما أن هذه الميزة ستساعد الراغبين بتسويق منتجاتهم بالطلاع على شعارات شركات المنتجين الآخرين ومدى اهتمام الناس وتفاعلهم معها، أو يمكن استخدامها من قبل المستخدمين العاديين للاطلاع على أهم المواضيع التي تشغل الناس مؤخرا.

المصدر: ixbit