غوغل تعلن رسميا عن هاتفها المميز الجديد

أعلنت غوغل عن مواصفات هاتفها الأحدث الذي طورته ليكون من بين أكثر هواتف 5G تميزا من حيث التصميم والأداء.

ويأتي هاتف Pixel 5a الجديد بهيكل فريد التصميم محمي من الماء والغبار وفق معايير IP67، ومجهزا بشاشة OLED بمقاس 6.34 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بكسل، وترددها 690 هيرتزا.

ويعمل هذا الهاتف بنظام "أندرويد-11" الجديد، كما يمكن ان يستقبل عدة تحديثات لأنظمة اندرويد على مدى السنوات القادمة، وجهز بمعالج Snapdragon 765G، وذواكر وصول عشوائي LPDDR4X بسعة 6 غيغابابيت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت.

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أما الكاميرا الأساسية له فأتت بعدستين، واحدة بدقة 12 ميغابيكسل بفتحة f1.7، وأخرى أساسية بدقة 16 ميغابيكسل مخصصة للتصوير العريض فتحة عدستها f2.2، والكاميرا الأمامية جاءت بدقة 8 ميغابيكسل تعمل مع خاصية التعرف على الوجوه.

وجهزت غوغل هاتفها ببطارية بسعة 4680 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 18 واطا، وبماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، أما سعر الجهاز في الأسواق العالمية فسيكون 449 دولارا تقريبا.

المصدر: 3dnews