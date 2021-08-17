غوغل تسهّل التحكم بالهواتف عبر تعابير الوجه

أعلنت شركة غوغل عن نيتها إدخال تعديلات جديدة على أنظمة أندرويد لتسهيل التحكم بهذه الأجهزة عبر تعابير وجوه المستخدمين.

وأشارت الشركة إلى أنها تعمل حاليا على تطوير أنظمة أندرويد لتكون قادرة على الاستفادة من العديد من التطبيقات التي تمكن المستخدمين من التحكم بأجهزتهم عبر إيماءات الوجوه، ما يسهل على ذوي الاحتياجات الخاصة استخدام الهواتف والأجهزة الذكية بشكل ملحوظ.

وأوضحت غوغل أن الإصدار التجريبي 12.0.0 من تطبيق Android Accessibility Suite طرح مؤخرا كجزء أساسي من إصدار "أندرويد-12" التجريبي الأخير والذي وصل إلى هواتف "بيكسل" مؤخرا، ما يعني أن أصحاب هذه الهواتف بإمكانهم الاستفادة من خدمات هذا التطبيق للتحكم بأجهزتهم عبر تعابير وجوههم ومن خلال ميزة Camera Switches التي أدخلت إلى Switch Access في التطبيق.

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وتدعم ميزة Camera Switches حاليا عددا محدودا من الإيماءات التي تتحكم بالهواتف دون الحاجة للمس الشاشة، إذ يمكن للمستخدم على سبيل المثال جعل الهاتف يفتح قائمة الإشعارات عندما ينظر المستخدم إلى كاميرا الهاتف ويفتح فمه، أو جعل الهاتف يعود إلى الشاشة الرئيسية عندما ينظر إلى الكاميرا ويرفع حاجبيه.

وما تزال غوغل تختبر هذه الميزات مع الإصدرات التجريبية لـ "أندرويد-12" لكن في حال نجاح الاختبارات فمن المتوقع أن تتيحها لإصدرات أندرويد الأقدم.

المصدر: 3dnews