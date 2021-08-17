تعرف على Galaxy Z Flip3 الجديد من سامسونغ

استعرضت سامسونغ مؤخرا مجموعة مميزة من الأجهزة الذكية المتطورة ومن بين أبرز ما كان في المجموعة هاتف Galaxy Z Flip3 الجديد القابل للطي.

ويتميز هذا الهاتف بهيكل أنيق التصميم مصنوع من المعدن والبلاستيك والزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، وعند طي هذا الهيكل في المنتصف تصبح أبعاده (86/72.2/15.9) ملم فقط ما يجعله مناسبا جدا للحمل في الجيب.

وحصل هذا الهاف على شاشة أساسية مرنة بمقاس 7.6 بوصة دقة عرضها (2640/1080) بيكسل، وعلى شاشة خارجية صغيرة بمقاس 1.9 إنش تستخدم لقراءة الرسائل أو الإشعارات التي يستلمها الهاتف أو كشاشة لتسهيل التقاط صور السيلفي بالكاميرا الأساسية.

ويضمن الأداء الممتاز له معالج Qualcomm Snapdragon 888 5G القادر على العمل مع شبكات 5G، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 و256 غيغابايت.

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أما الكاميرا الأساسية له فأتت ثانية العدسة بدقة (12+12) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 10 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

وجهزته سامسونغ بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 3.1، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 3300 ميلي أمبير تعمل مع تقنية الشحن السريع.

المصدر: ixbit