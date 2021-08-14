هاتف مميز آخر ينضم لأسرة سامسونغ

سرّبت بعض المواقع وصفحات الإنترنت معلومات عن هاتف جديد من الفئة المتوسطة تتحضر سامسونغ لإطلاقه قريبا.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن الهاتف الجديد من فئة "Galaxy A" سيكون قادرا على العمل مع شبكات 5G، وسيحصل على مواصفات تجعله من بين أفضل هواتف سامسونغ من الفئة المتوسطة.

وسيجهز الهاتف بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معايير IP67 ، وزنه 189 غ، وشاشة Super AMOLED بمقاس 6.5 بوصة، ترددها 120 هيرتزا، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ومعدل سطوعها 405 شمعة/م تقريبا.

youtube/REC Anything

وسيضمن الأداء الممتاز له معالج Qualcomm Snapdragon 778G 5G الحديث، وذواكر وصول عشوائي 6 و8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 و256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSDXC، ومعالج رسوميات Adreno 642L.

youtube/Gadget Global

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أما الكاميرا الأساسية له فستكون بأربع عدسات بدقة (64+12+5+5) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 32 ميغابيكسل مع خاصية التعرف على الوجوه وتقنيات HDR.

وسيحصل الجهاز على ماسح لبصمات الأصابع، ومنفذين لشرائح الاتصال، وشريحة NFC، ومنفذ USB Type-C 2.0، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 25 واطا.

المصدر: ixbit