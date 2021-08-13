سامسونغ توسّع أسرة هواتف الفئة "S" بجهاز آخر

تتحضر شركة سامسونغ لإطلاق هاتف جديد من فئة Galaxy S، صممته ليتمتع بمواصفات ممتازة وينافس بقية الأجهزة من نفس الفئة حاليا.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن الجهاز سيزود بهيكل مقاوم للماء والغبار، وشاشة Super AMOLED بمقاس 6.5 بوصة، أبعادها "20:9" دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، وترددها يزيد عن 400 شمعة/م، ومجهزة بميزة Always-on display.

وسيعمل الهاتف بنظام تشغيل Android 11 مع واجهات One UI 3.1، ومعالج Qualcomm Snapdragon 888 5G، ومعالج رسوميات Adreno 660، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغا بايت، وذواكر تخزين داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSDXC.

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أما كاميرته الأساسية فستكون ثلاثية العدسة بنفس دقة كاميرات هواتف Galaxy S21 الحالية، والكاميرا الأمامية بدقة 32 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

وستجهزه سامسونغ بماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، ومستقبل لإشارات الراديو FM، ومنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 3.2، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير، تعمل مع شاحن سلكي باستطاعة 25 واطا، ويمكن شحنها بشواحن لاسلكية باستطاعة 15 واطا.

المصدر: 4pda