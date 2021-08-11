غوغل تعلن عن تشكيلتها الأحدث من مفاتيح الأمان الإلكترونية

كشفت شركة غوغل عن نماذجها الجديدة من مفاتيح الأمان الإلكترونية من فئة Titan، والتي حملت معها العديد من التغيرات مقارنة بسابقاتها من نفس الأسرة.

وتبعا لغوغل فإن مفاتيح Titan الجديدة ستأتي بعدة نماذج مجهزة بمنافذ USB-C ومنافذ USB-A لوصلها مع الحواسب والأجهزة الإلكترونية، وجميع هذه النماذج مجهزة بتقنية NFC للاقتران مع الأجهزة للاستعاضة عن تقنيات البلوتوث.

وتحوي المفاتيح الجديدة على مؤشر وزر خاص لتأكيد محاولة الدخول إلى الحسابات الإلكترونية، فضلا عن أن تقنية NFC تعزز عملية تأمين المصادقة الثنائية لتسجيل الدخول مع الهواتف التي تدعم هذه التقنية.

3dnews

وستطرح هذه المفاتيح بعدة نماذج بأشكال وأحجام مختلفة، وستتراوح أسعار نسخها ما بين 25 و50 دولارا، كما يمكن للراغبين بالحصول عليها حاليا طلبها عبر متاجر غوغل الرسمية عبر الإنترنت.

وأشارت غوغل إلى أنها ومع بدء بيع المفاتيح الجديدة ستتوقف عن بيع المفاتيح القديمة المزودة بتقنيات البلوتوث والمجهزة بمنافذ MicroUSB.

وكانت غوغل قد بدأت بالعمل على تطوير مفاتيح الأمان الإلكترونية منذ عدة سنوات، واختبرتها في بادئ الامر عند عدد من الموظفين والعاملين لديها، وأثبتت هذه المفاتيح جدارتها كأداة لحماية البيانات وحسابات المستخدمين من عمليات الاختراق الإلكتروني.

المصدر: 3dnews