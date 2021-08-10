آبل تستعد لإطلاق جيل جديد من حواسب MacBook

ذكرت مواقع مختصة بشؤون التقنية أن آبل تنوي إطلاق أجهزة MacBook جديدة كليا العام الجاري.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن الشركة تعمل حاليا على تطوير حواسب MacBook Pro ستتميز بهياكل متينة مصنوعة من الألومينيوم، ومن المفترض أن يكشف عنها رسميا في المؤتمر التقني الذي ستعقده الخريف القادم.

ويعتقد أن آبل تطور نموذجين من هذه الحواسب، أحدهما مجهز بشاشة بمقاس 14 بوصة والآخر بشاشة 16 بوصة، كما أن شاشاتها ستعمل مع تقنية Mini-LED التي تعطي دقة أكبر وتباينا أفضل للصور، وتجعل الألوان أكثر واقعية مقارنة بالشاشات الموجودة في حواسب آبل المحمولة حاليا.

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ومن المتوقع أن تحصل هذه الأجهزة على معالجات M1X المطورة عن معالجات M1 التي تنتجها آبل، وأن تجهز بتقنيات تسمح لبطارياتها بالعمل لمدة أطول مقارنة ببطاريات أجهزة MacBook المطروحة الآن.

وتزامنا مع عرضها لهذه الأجهزة من المفترض أن تكشف آبل عن حاسب MacBook Air جديد أيضا، ستعمل شاشته بتقنية Mini-LED.

المصدر: ixbit