سامسونغ تحسّن قدرات اثنين من أشهر هواتفها ببرمجيات جديدة

أعلنت شركة سامسونغ عن إطلاق تحديثات برمجية جديدة ستحسّن أداء وقدرات تصوير اثنين من أكثر هواتف Galaxy رواجا حول العالم.

وأوضحت الشركة أنها بدأت بإطلاق برمجيات تشغيل جديدة لهاتفي Galaxy A52 و Galaxy A72، وهذه البرمجيات التي تعتبر تطويرا عن أنظمة أندرويد ستمنح نماذج هذه الأجهزة قدرات تصوير أفضل، وستحسّن من أمن بيانات مستخدميها، كما ستسّرع من أدائها بشكل عام.

وتبعا لسامسونغ فإن البرمجيات ستصل لمستخدمي الأجهزة المذكورة تباعا في مختلف بلدان العالم قبل نهاية يوليو الجاري.

ومن بين الميزات التي ستمنحها البرمجيات الجديدة للهواتف:

- ميزة اكتشاف أفضل الصور جودة في ملف صور الهاتف.

- ميزة لتحسين استقرار تصوير الكاميرا لجعل الصور والفيديوهات الملتقطة أكثر دقة ووضوحا.

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- ميزة لتحسين جودة مكالمات الفيديو.

- ميزات جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين تقنيات التعرف على الوجوه في الهواتف.

- تشفير محسّن لبيانات الهاتف وبيانات المستخدم الخاصة المحفوظة فيه.

ونصحت سامسونغ مستخدمي هواتفها بتحميل البرمجيات الجديدة التي ستمنحهم قدرات أكبر على الاستفادة من تقنيات أجهزتهم، ومواكبة التحديثات الدورية القادمة أيضا.

المصدر: 3dnews