 
مباشر
عاجل
رئيس الوزراء الإثيوبي يوجه رسالة لمصر والسودان ويصدر إعلانا بشأن سد النهضة

سامسونغ تحسّن قدرات اثنين من أشهر هواتفها ببرمجيات جديدة

العالم الرقمي و Social media

سامسونغ تحسّن قدرات اثنين من أشهر هواتفها ببرمجيات جديدة
youtube/Zeibiz
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qvp2

أعلنت شركة سامسونغ عن إطلاق تحديثات برمجية جديدة ستحسّن أداء وقدرات تصوير اثنين من أكثر هواتف Galaxy رواجا حول العالم.

وأوضحت الشركة أنها بدأت بإطلاق برمجيات تشغيل جديدة لهاتفي  Galaxy A52 و Galaxy A72، وهذه البرمجيات التي تعتبر تطويرا عن أنظمة أندرويد ستمنح نماذج هذه الأجهزة قدرات تصوير أفضل، وستحسّن من أمن بيانات مستخدميها، كما ستسّرع من أدائها بشكل عام.

وتبعا لسامسونغ فإن البرمجيات ستصل لمستخدمي الأجهزة المذكورة تباعا في مختلف بلدان العالم قبل نهاية يوليو الجاري.

ومن بين الميزات التي ستمنحها البرمجيات الجديدة للهواتف:

- ميزة اكتشاف أفضل الصور جودة في ملف صور الهاتف.

- ميزة لتحسين استقرار تصوير الكاميرا لجعل الصور والفيديوهات الملتقطة أكثر دقة ووضوحا.

إقرأ المزيد
طرق بسيطة لتحسين عمل متصفح Chrome
طرق بسيطة لتحسين عمل متصفح Chrome

- ميزة لتحسين جودة مكالمات الفيديو.

- ميزات جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين تقنيات التعرف على الوجوه في الهواتف.

- تشفير محسّن لبيانات الهاتف وبيانات المستخدم الخاصة المحفوظة فيه.

ونصحت سامسونغ مستخدمي هواتفها بتحميل البرمجيات الجديدة التي ستمنحهم قدرات أكبر على الاستفادة من تقنيات أجهزتهم، ومواكبة التحديثات الدورية القادمة أيضا.

المصدر: 3dnews

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا