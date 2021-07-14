"إنستغرام" يحصل على ميزة أمان جديدة

أعلن القائمون على تطبيق "إنستغرام" أن التطبيق سيحصل على ميزة جديدة ستجعل حسابات المستخدمين أكثر أمانا.

وقال القائمون على "إنستغرام" في تدوينة على الإنترنت "بدأنا بتجربة ميزة Security Checkup، الميزة الجديدة ستساعد المستخدمين على حماية حساباتهم على تطبيقنا، وستوفر لهم إمكانية التحقق فيما إذا كانت حساباتهم قد تعرضت للاختراق من خلال خطوات بسيطة".

وتبعا للخبراء في "إنستغرام" فإن الميزة الجديدة ستمكن المستخدمين من معرفة فيما إذا كان شخص ما قد اخترق حسابهم، والتأكد من المعلومات والبيانات الشخصية التابعة للحساب، ومن خلالها سيتمكنون من تحديث البيانات لاستعادة الحسابات التي تم إيقافها.

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وأشار الخبراء إلى أن Security Checkup ستكون أحد الأساليب في ضمان امن حسابات المستخدمين، لكنهم ينصحون المستخدمين أيضا باعتماد أساليب أمان أخرى مثل التعريف الثنائي للدخول للحساب، وإضافة أرقام هواتفهم وعناوين بريدهم الإلكترونية إلى بيانات الحساب كي يتمكن القائمون على التطبيق من التواصل معهم لاستعادة حساباتهم في حال إيقافها لأسباب معينة.

المصدر: نوفوستي