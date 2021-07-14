هاتف جديد من "Realme" بقدرات تصوير فائقة

سرّبت بعض المواقع المهتمة بشؤون التقنية بعض مواصفات هاتف جديد ستطلقه Realme من المفترض أن يحصل على قدرات تصوير فائقة.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن قدرات التصوير الممتازة في هذا الهاتف ستعتمد على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (108+13+2) ميغابيكسل، مجهزة بخاصيتي التقريب البصري والرقمي، وفيها عدسة خاصة للتصوير العريض، فضلا عن أنها مزودة بحساسات ضوئية متطورة تمنحها القدرة على صور عالية الدقة في ظروف الإضاءة المنخفضة.

As it turns out, Realme GT Master Edition will be accompanied by Realme GT Master Explorer Edition. Launching somewhere near the end of this month.

Via (@gizmochina): https://t.co/OJwOtJFuov#Realme#RealmeGTMasterEdition#RealmeGTMasterExplorerEdition — Mukul Sharma (@stufflistings) July 13, 2021

وسيضمن الأداء الممتاز لهذا الهاتف معالج Qualcomm Snapdragon 870 بجيله الجديد، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع.

كما ستجهزه Realme بشاشة بمقاس 6.55 بوصة ترددها يعادل 120 هيرتزا، وبهيكل مقاوم للماء والغبار مصنوع من المعدن والزجاج المتين.

وسيحصل الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة.

المصدر: 4pda