 
مباشر

هاتف جديد من "Realme" بقدرات تصوير فائقة

العالم الرقمي و Social media

هاتف جديد من
youtube/China Gadgets
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qthr

سرّبت بعض المواقع المهتمة بشؤون التقنية بعض مواصفات هاتف جديد ستطلقه Realme من المفترض أن يحصل على قدرات تصوير فائقة.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن قدرات التصوير الممتازة في هذا الهاتف ستعتمد على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (108+13+2) ميغابيكسل، مجهزة بخاصيتي التقريب البصري والرقمي، وفيها عدسة خاصة للتصوير العريض، فضلا عن أنها مزودة بحساسات ضوئية متطورة تمنحها القدرة على صور عالية الدقة في ظروف الإضاءة المنخفضة.

وسيضمن الأداء الممتاز لهذا الهاتف معالج Qualcomm Snapdragon 870 بجيله الجديد، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع.

كما ستجهزه Realme بشاشة بمقاس 6.55 بوصة ترددها يعادل 120 هيرتزا، وبهيكل مقاوم للماء والغبار مصنوع من المعدن والزجاج المتين.

وسيحصل الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة.

المصدر: 4pda

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا