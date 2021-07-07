تحقق مما يمكن أن يراه الغرباء على ملفك الشخصي على "فيسبوك" باستخدام حيلة بسيطة

يرى أصدقاؤك على "فيسبوك" كل ما تنشره على حسابك الشخصي وتعليقاتك والصفحات التي تعجبك وما إلى ذلك، لكنك قد لا ترغب في مشاركة ذلك مع الغرباء.

و بينما لا يمكنك تحديد من يشاهد ملفك الشخصي على "فيسبوك"، يمكن بسهولة معرفة ما سيراه المستخدمون الآخرون، ممن ليسوا أصدقاءك الحاليين، في حال قاموا بزيارة حسابك على التطبيق.

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ويحتوي النظام الأساسي للتطبيق على ميزة تتيح لك رؤية المحتوى الذي يمكن للأشخاص الذين ليسوا أصدقاءك على "فيسبوك" الوصول إليه وقد يجعلك ترغب في تغيير بعض إعدادات الخصوصية الخاصة بك.

كيفية استخدام ميزة "عرض كما يظهر للآخرين" (View as) على "فيسبوك"

يحتوي مركز مساعدة "فيسبوك" على قسم يسمى "كيف يمكنني رؤية شكل ملفي الشخصي للأشخاص على فيسبوك الذين لست صديقا معهم؟".

وتشرح الصفحة: "يمكنك أن ترى كيف يبدو ملفك الشخصي للأشخاص على فيسبوك الذين لست صديقا معهم".

وكل ما عليك فعله هو الانتقال إلى صفحة ملفك الشخصي على التطبيق على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

ثم انقر فوق "تعديل الملف الشخصي" (Edit profile) ثم "عرض كما يظهر للآخرين" (View as).

وستظهر بعد ذلك صفحتك على فيسبوك كما لو كنت شخصا غريبا قام بزيارة حسابك للتو.

ويمكن أن يكشف هذا عن أي صور أو محتوى قمت بتعيينه على "عام" (public). وقد تتفاجأ من مقدار ما يمكن للغرباء رؤيته على حسابك.

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وتوضح "فيسبوك": "ضع في اعتبارك أن المنشورات والصور التي أخفيتها من التسلسل الزمني في ملفك الشخصي لا تزال مرئية للجمهور الذي تمت مشاركتها معه في أماكن أخرى على فيسبوك، مثل ملف الأخبار (News Feed ) والبحث".

ولترك هذا العرض، انقر فوق "إنهاء العرض كما يظهر للآخرين" في العنوان البارز.

وإذا كنت غير مرتاح بشأن أي محتوى تشاركه بشكل عام، فيمكنك النقر فوق المشاركات مباشرة وتغيير إعداداتها إلى "الأصدقاء فقط".

وهناك أيضا خيار إخفاء المنشورات بحيث لا يزال بإمكانك أنت فقط رؤيتها.

المصدر: ذي صن