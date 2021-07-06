"واتس آب" تهدد بحظر حسابات مستخدميها ممن يقومون بتنزيل تطبيق محدد على هواتفهم!

أصدرت شركة "واتس آب" تحذيرا للمستخدمين في جميع أنحاء العالم حول تطبيق شائع للغاية يفتح ميزات مراسلة "واتس آب" الجديدة. لكن هذه الحيل الإضافية يمكن أن تكلف الكثير.

وقد يواجه المليارات من مستخدمي "واتس آب" حظرا من تطبيق الدردشة الشهير. وأصدرت منصة المراسلة الشعبية التحذير عندما انتشرت نسخة غير رسمية من "واتس آب" على وسائل التواصل الاجتماعي في نهاية الشهر الماضي.

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وصمم تطبيق "أندرويد" هذا المسمى GB WhatsApp ليقدم مزايا مثل الردود التلقائية على الرسائل، والقدرة على استرجاع الرسائل المحذوفة وعدد من الميزات الأخرى، التي لا تتوفر بعد في الإصدار الرسمي من "واتس آب". وتم تصميم البرنامج ليكون مشابها بدرجة كافية في الاسم للتطبيق الأصلي ما جعل أصحاب الهواتف الذكية يفترضون أنه تم تطويره بواسطة الفريق الرسمي. ومع ذلك، فإن GB WhatsApp لا علاقة له بتطبيق الدردشة الأصلي.

وهذه الميزات التي لم يسبق لها مثيل هي التي سمحت لـ GB WhatsApp باكتساب قوة جذب بين المعجبين في جميع أنحاء العالم. ولكن بينما قد يكون من المغري تنزيل التطبيق وتثبيته على هاتف "أندرويد" الخاص بك للوصول إلى هذه الميزات ... ستحتاج إلى التأكد حقا من رغبتك في تلك الحيل الإضافية.

هذا لأن شركة "واتس آب" حذرت من أنه سيتم حظر المستخدمين من تطبيق المراسلة إذا قاموا بتنزيل برنامج غير رسمي تابع لجهة خارجية، مثل GB WhatsApp.

وأكدت الشركة المملوكة لـ"فيسبوك" أن التطبيقات المقلدة محظورة بموجب شروط الخدمة.

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وقالت الشركة: "إذا تلقيت رسالة داخل التطبيق تفيد بأن حسابك محظور مؤقتا، فهذا يعني أنك على الأرجح تستخدم إصدارا غير مدعوم من واتس آب بدلا من تطبيق واتس آب الرسمي. وإذا لم تقم بالتبديل إلى التطبيق الرسمي بعد أن تم حظره مؤقتا، فقد يتم حظر حسابك نهائيا من استخدام واتس آب".

ويُحظر استنساخ التطبيقات التي ترتبط بحساب "واتس آب" الخاص بك لتقديم إمكانات جديدة غير مدعومة في التطبيق الأصلي المملوك لـ"فيسبوك". ووفقا لـ"واتس آب"، تم تصميم هذه السياسة لحماية المستخدمين من المخاوف الأمنية.

وأضافت "واتس آب" في تعليق لصحيفة "ذي صن" البريطانية: "التطبيقات غير المدعومة، مثل WhatsApp Plus أو GB WhatsApp أو التطبيقات التي تدعي نقل محادثات واتس آب بين الهواتف، هي إصدارات معدلة من واتس آب. وتم تطوير هذه التطبيقات غير الرسمية بواسطة جهات خارجية وتنتهك شروط الخدمة الخاصة بنا. ولا تدعم واتس آب تطبيقات الجهات الخارجية هذه لأننا لا نستطيع التحقق من صحة ممارساتها الأمنية".

ويشار إلى أن GB WhatsApp غير متوفر الآن في متجر "غوغل بلاي" (Google Play). بدلا من ذلك، يتعين على مالكي الهواتف الذكية بنظام "أندرويد" البحث عن GB WhatsApp في متاجر التطبيقات غير الرسمية عبر الإنترنت. وستحتاج أيضا إلى تعطيل بعض الإجراءات الوقائية التي يتم تشغيلها افتراضيا على "أندرويد" للتنزيل من الويب.

المصدر: إكسبريس