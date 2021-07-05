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تطبيقات خطرة تسرق بيانات حسابات "فيسبوك" على أندرويد

العالم الرقمي و Social media

تطبيقات خطرة تسرق بيانات حسابات
Reuters
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حذّر الخبراء المشرفون على برمجيات Dr. Web من تطبيقات خطرة كانت تستغل لسرقة بيانات حسابات "فيسبوك" على أجهزة أندرويد.

وأشار الخبراء إلى أنهم اكتشفوا عددا من التطبيقات التي كانت تحمّل عبر متجر غوغل الإلكتروني، وكان قراصنة الإنترنت يستغلونها لسرقة بيانات تسجيل الدخول إلى تطبيقات "فيسبوك" على أجهزة الإنترنت، بما فيها الحساب الإلكتروني وكلمات المرور.

وتبعا للخبراء فإن التطبيقات المذكورة والتي تم تحميلها أكثر من 5.8 مليون مرة من قبل مستخدمي أندرويد، كانت  تظهر للمستخدمين دعايات وإعلانات معينة، وللتخلص من ظهور هذه الإعلانات كانت تطلب من المستخدم تسجيل الدخول إلى التطبيق عبر حسابات "فيسبوك"، وتحصل على بيانات تلك الحسابات من خلال برمجيات JavaScript.

وبعد اكتشاف خطورة هذه التطبيقات أبلغ الخبراء في Dr. Web شركة غوغل بأمرها، فقامت الأخيرة بحذف بعض منها فورا من متجر تطبيقاتها الإلكتروني أو منع بعضها من العمل مع أجهزة أندرويد.

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ومن بين التطبيقات التي تم التحذير منها كان تطبيق PIP Photo الذي جرى تحميله أكثر من 5 ملايين مرة، وتطبيق Processing Photo الذي حمّل أكثر من 500 ألف مرة، وكذلك تطبيقات منها:

- Inwell Fitness

 - Rubbish Cleaner

- Rubbish Cleaner

- App Lock Keep

- App Lock Manager

- Horoscope Pi

- Lockit Master.

المصدر: 3dnews

 

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