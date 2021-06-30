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Snapchat يصلح مشكلة أرّقت المستخدمين

العالم الرقمي و Social media

Snapchat يصلح مشكلة أرّقت المستخدمين
pexels.com/Thought Catalog
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أعلن القائمون على تطبيق Snapchat أن التطبيق تخلص من مشكلة في عمله عانى منها بعض المستخدمين.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن مستخدمي Snapchat من الأجهزة العاملة بنظام iOS، والذين حصلوا على تحديث التطبيق رقم  11.34.0.35 قد عانوا من مشكلة في الدخول إلى التطبيق، وكانت تظهر لهم رسالة تقول " حدث خطأ ما .. يرجى المحاولة مرة أخرى".

ولتفادي هذه المشكلة أطلق القائمون على Snapchat تحديثا إسعافيا آخر يحمل الرقم 11.34.1.35، ويبدو أنه خال من الأخطاء البرمجية التي تؤثر على عمل التطبيق.

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وللحصول على آخر تحديثات التطبيق ينصح الخبراء بضبط هذه الميزة من قائمة الإعدادات في الهاتف أو الجهاز المحمول، أو الانتقال إلى متجر التطبيقات الإلكتروني والضغط على خيار تحديث التطبيق من هناك بشكل يدوي.

وتجدر الإشارة إلى أن Snapchat يحصل بشكل دوري على تحديثات تعالج فيها بعض الثغرات البرمجية، وتضيف هذه التحديثات بعض الميزات إلى التطبيق أحيانا.

المصدر: 4pda

 

 

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