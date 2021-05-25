شركة Snap تكشف عن أولى نظاراتها للواقع المعزز

أعلنت شركة Snap المالكة لتطبيق Snapchat عن نظارة جديدة تستخدم فيها تقنيات الواقع المعزز.

وأشارت الشركة إلى أن النظارة الجديدة هي نسخة مطورة عن نظارات Spectacles الذكية السابقة ،لكنها طورت لاستخدام الواقع المعزز ليرى المستخدم على العدسات أشكالا إضافية تندمج مع الأشكال والأشياء التي يراها في محيطه.

Step into the future with the next generation of Spectacles. Our first display glasses built for creators to explore new ways to fuse fun and utility through immersive AR. #SnapPartnerSummithttps://t.co/r4XnSC886zpic.twitter.com/4bPi49KE7n — Spectacles (@Spectacles) May 20, 2021

وتأتي النظارة بهيكل بلاستيكي تصميمه يشبه النظارات الشمسية والطبية التي كانت تصمم في ستينيات القرن الماضي، ويزن الجسم الأساسي لها 134 غ فقط.

وجهزت هذه النظارة ببطارية داخلية تكفيها لتعمل لـ 30 دقيقة متواصلة بالشحنة الواحدة، كما زودت بأزرار تعمل باللمس، ومايكروفونات وزوج من الكاميرات.

.@donalleniii's dream is to use tech for good and derail the fear-factor element of innovation. Explore his newest project with #SnapSpectacles at https://t.co/CQGzxr5Uyppic.twitter.com/H1yeU1fHM7 — Spectacles (@Spectacles) May 23, 2021

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وباستخدام كاميراتها يمكن للمستخدم توثيق فيديو مدته 10 ثوان ومشاركته عبر التطبيق الموجود في هاتفه في شبكات التواصل الاجتماعي، وعند توثيق الفيديو سيضيء مؤشر LED صغير موجود على النظارة.

ويمكن لمستخدم النظارة أيضا الاعتماد على نظارته لتوثيق الصور، كما يمكنه التحكم بها عبر الأوامر الصوتية.

المصدر: ixbit