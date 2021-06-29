رصد عطل في عمل "إنستغرام"

أشارت معطيات موقع Downdetector إلى أنه كانت هناك صعوبة في الوصول إلى خدمات موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، في عدد من البلدان.

وقال الموقع الذي يتابع عمل المواقع الأكثر إقبالا على الإنترنت، أن معظم شكاوى المستخدمين بشأن العطل في عمل "إنستغرام" ورد من الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا.

واشتكى 41% من المستخدمين من مشاكل مع عرض شريط الأخبار و40% من مشاكل مع الفيديو في خدمة "ستوريز".

كما تعذر على 19% من مستخدمي "إنستغرام" نشر منشورات على الموقع.

المصدر: "تاس"