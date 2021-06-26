Xiaomi تطلق هاتفا بقدرات فائقة!

تتحضر شركة Xiaomi للإعلان عن هاتف جديد يتوقع له أن يحصل على ميزات لم تجتمع في هاتف ذكي من قبل.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن الهاتف المنتظر Mi Mix 4 سيحصل على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير، ستعمل مع تقنية شحن سلكي باستطاعة 120 واطا، تعتبر أسرع تقنية شحن موجودة رسميا في الهواتف الحديثة حتى الآن، كما سيحصل على ميزة شحن لاسلكي باستطاعة 80 واطا.

والأمر المميز في الهاتف أيضا هو شاشته التي ستحصل على تقنيات خاصة ستسمح بإخفاء ثقب الكاميرا الأمامية أسفلها، أي أن ثقب الكاميرا لن يشغل أي مساحة من الشاشة.

وسيحصل الجهاز أيضا على معالج Qualcomm Snapdragon 888 ثماني النوى الحديث، وعلى شرائح موديم متطورة للاتصال مع شبكات 5G، فضلا عن ذواكر وصول عشوائي 8 أو 12 غيغابايت.

وسيجهز على الأغلب بمنفذين لشرائح الاتصال كما في هواتف Xiaomi الحديثة، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، ونظام تشغيل "أندرويد-11" مع واجهات MIUI 13.

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وتركز Xiaomi جهودها في السنوات الأخيرة لتكون الشركة الرائدة في تطوير تقنيات الشحن السريع للهواتف والأجهزة الذكية، ومنذ مدة استعرضت تقنية شحن سلكي للهواتف باستطاعة 200 واط، يمكنها شحن بطارية هاتف بسعة 4000 ميلي أمبير في غضون 8 دقائق فقط.

المصدر: 3dnews