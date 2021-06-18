هبوط بتكوين 7% إلى 35431.15 دولار

هبطت عملة بتكوين 7 بالمئة إلى 35 ألفا و431.15 دولار بحلول الساعة 20.02 بتوقيت غرينتش يوم الجمعة، لتخسر 2666.53 دولار مقارنة مع سعر إغلاقها السابق.

وانخفضت العملة المشفرة أكبر وأشهر العملات المشفرة في العالم، 45.4 بالمئة عن أعلى مستوى بلغته هذا العام عند 64 ألفا و895.22 دولار في 14 أبريل.

وانخفضت عملة "إثر" المرتبطة بشبكة سلسلة كتل إثريوم، 8.66 بالمئة إلى 2165.68 دولار اليوم، لتخسر 205.45 دولار من سعر الإغلاق السابق.

المصدر: رويترز