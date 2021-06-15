Xiaomi تطلق أفضل هواتفها قريبا

سرّبت بعض المواقع وصفحات الإنترنت معلومات تتعلق بهاتف ذي قدرات مميزة من المفترض أن تطرحه Xiaomi في الأسواق قريبا.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن هاتف Mi 12 Ultra الجديد سيحصل على هيكل مصنوع من المعدن والزجاج، محمي من الماء والغبار وفق معايير IP68، وسيجهز هذا الهيكل بمنفذين لشرائح الاتصال ومنفذ لبطاقات الذاكرة الخارجية، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، ومكبرات صوت بقدرات مميزة.

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والأبرز من كل ما سبق هو قدرات التصوير الممتازة لهذا الهاتف، والتي ستضمنها كاميرا أمامية مزدوجة العدسة بدقة (32+8) ميغابيكسل، وكاميرا أساسية بدقة (50+20+12) ميغابيكسل، وتضم هذه الكاميرا عدسات خاصة للتقريب البصري والرقمي وعدسات لتصوير الماكرو وعدسات للتصوير العريض.

أما الشاشة في هذا الهاتف فستأتي بتردد يعادل 120 هيرتزا على الأغلب، والبطارية ستكون بسعة 5000 ميلي أمبير، وستعمل مع ميزة الشحن الفائق السرعة التي استعرضتها Xiaomi منذ مدة، ومع ميزة الشحن اللاسلكي السريع أيضا.

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كما سيحصل الهاتف على منفذ usb type-c، وعلى منفذ 3.5 ملم للسماعات، ومعالج Snapdragon 888 5G الحديث، وذواكر وصول عشوائي قد تصل إلى 12 غيغابايت.

المصدر: ixbit