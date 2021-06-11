تسريبات تكشف عن شكل ومواصفات هاتف OnePlus المنتظر
سرّبت بعض المواقع وصفحات الإنترنت معلومات حول خصائص وتصميم هاتف Nord 2 المتوقع أن تطلقه OnePlus قريبا بسعر منافس.
وتبعا للتسريبات فإن هاتف OnePlus Nord 2 سيحصل على هيكل مقاوم للماء والغبار واجهته الأمامية محمية بطبقة من الزجاج المضاد للخدوش، كما سيحصل على منفذين لشرائح الاتصال ومنفذ لبطاقات الذاكرة الخارجية.
وستطرح من هذا الهاتف عدة نسخ تبدأ أسعارها من 250 دولارا تقريبا، جميع هذه النسخ ستحصل على كاميرات أساسية ثلاثية العدسة بدقة (50+8+2) ميغابيكسل، فضلا عن كاميرات أمامية بدقة 32 ميغابيكسل تعمل مع خاصية التعرف على الوجه.
Will the #OnePlusNord2 be able to live up to its predecessor's legacy? https://t.co/2x5wG9WtkM— TechRadar India (@TechRadarIndia) June 9, 2021
أما شاشات هذه الهواتف فستكون بمقاس 6.4 بوصة، ترددها يعادل 90 هيرتزا، والمعالجات ستكون Dimensity 1200 ثمانية النوى، وذواكر الوصول العشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر التخزين الداخلية 128 و256 غيغابايت.
OnePlus Nord 2 Specifications— Technology Edge (@Tech_EdgeTE) June 10, 2021
6.43" FHD+ 90Hz AMOLED Display
MediaTek Dimensity 1200
50+8+2MP Back
32MP Front
4500mAh
8+128GB
12+256GB
Via: https://t.co/ddsKyWx7wW#OnePlusNordCE5G#OnePlusNord2pic.twitter.com/8Ct4sN90vV
وستحصل الأجهزة على ماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وبطاريات بسعة 4500 ميلي أمبير تعمل مع شواحن سريعة باستطاعة 30 واطا.
المصدر: ixbit