 
مباشر

غوغل تنافس آبل بسماعات لاسلكية متطورة

العالم الرقمي و Social media

غوغل تنافس آبل بسماعات لاسلكية متطورة
youtube/Made by Google
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qki3

أعلنت غوغل عن بدء استلام طلبات الشراء لسماعاتها اللاسلكية الجديدة من فئة Pixel Buds التي طورت لتكون أحد أفضل المنافسين لسماعات Airpods من آبل.

وتبعا لغوغل لإغن سماعات Pixel Buds A-Series ستطرح بسعر منافس يبلغ 99 دولارا تقريبا، كما أنها ستحمل ميزات إضافية وتحسينات مقارنة بسماعات Pixel Buds التي طرحت سابقا بـ 179 دولارا.

من حيث التصميم العام ستكون السماعات الجديدة مشابهة لسماعات Pixel Buds الحالية، لكن الحواف المطاطية التي ستساعد عل تثبيتها في الأذن ستكون أطرى وأكثر ملاءمة للمستخدمين، كما سيكون هيكل السماعتين محميا من الماء والغبار وفق معايير IPX4.

وسيكون بالإمكان التحكم بهذه السماعات عبر الأوامر الصوتية، فضلا عن أن هياكلها ستحوي أزرارا تعمل باللمس لتشغيل وإيقاف الموسيقى والرد على المكالمات، وستتمتع هذه السماعات بميزة عزل الضوضاء الخارجية.

إقرأ المزيد
ZTE تثبت أقدامها في سوق الأجهزة الذكية بهاتف مميز
ZTE تثبت أقدامها في سوق الأجهزة الذكية بهاتف مميز

وتأتي هذه السماعات مع حافظة بلاستيكية صغيرة فيها بطارية إضافية تكفي لتأمين شحن إضافي للعمل لمدة 24 ساعة، أما البطاريات الداخلية في السماعات فتكفيها لتعمل لنحو 8 ساعات، ويمكن شحن هذه البطاريات بسرعة لمدة 15 دقيقة فقط لتعمل السماعات لثلاث ساعات.

المصدر: ixbit

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا