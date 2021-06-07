غوغل تنافس آبل بسماعات لاسلكية متطورة

أعلنت غوغل عن بدء استلام طلبات الشراء لسماعاتها اللاسلكية الجديدة من فئة Pixel Buds التي طورت لتكون أحد أفضل المنافسين لسماعات Airpods من آبل.

وتبعا لغوغل لإغن سماعات Pixel Buds A-Series ستطرح بسعر منافس يبلغ 99 دولارا تقريبا، كما أنها ستحمل ميزات إضافية وتحسينات مقارنة بسماعات Pixel Buds التي طرحت سابقا بـ 179 دولارا.

من حيث التصميم العام ستكون السماعات الجديدة مشابهة لسماعات Pixel Buds الحالية، لكن الحواف المطاطية التي ستساعد عل تثبيتها في الأذن ستكون أطرى وأكثر ملاءمة للمستخدمين، كما سيكون هيكل السماعتين محميا من الماء والغبار وفق معايير IPX4.

Introducing Pixel Buds A-Series



🔈 Listen to rich sound from 12 mm dynamic speaker drivers

👂 Stay comfortable with a flush-to-ear design

👆 Play, pause, and skip easily with touch control



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وسيكون بالإمكان التحكم بهذه السماعات عبر الأوامر الصوتية، فضلا عن أن هياكلها ستحوي أزرارا تعمل باللمس لتشغيل وإيقاف الموسيقى والرد على المكالمات، وستتمتع هذه السماعات بميزة عزل الضوضاء الخارجية.

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وتأتي هذه السماعات مع حافظة بلاستيكية صغيرة فيها بطارية إضافية تكفي لتأمين شحن إضافي للعمل لمدة 24 ساعة، أما البطاريات الداخلية في السماعات فتكفيها لتعمل لنحو 8 ساعات، ويمكن شحن هذه البطاريات بسرعة لمدة 15 دقيقة فقط لتعمل السماعات لثلاث ساعات.

المصدر: ixbit