غوغل تختبر ميزات جديدة في متصفح Chrome

أعلنت غوغل أنها بدأت باختبار ميزات جديدة مع بعض نسخ متصفح Chrome في عدد من بلدان العالم.

وتبعا لغوغل فإن واحدة من أهم الميزات الجديدة التي بدأت اختبارها هي ميزة طورت لاكتشاف الصفحات والملفات المشكوك في أمانها ومواقع التصيد الاحتيالي عند تصفح الإنترنت، وهي إحدى ميزات "التصفح الآمن" التي أعلنت عنها أواخر العام الفائت.

ومع تفعيل الميزة الجديدة سيظهر للمستخدم نوافذ تحذيرية خاصة عند محاولته تحميل إحدى الملفات من الإنترنت، أو تحميل ملفات لبرمجيات من متجر غوغل الإلكتروني، وقد تظهر الرسالة التي تحملها هذه النوافذ إذا كان الملف آمنا، أو قد تحذر المستخدم من أن الملف قد يكون مشكوكا في أمره من ناحية الأمان، ويمكن له أن يحمله في جهازه على مسؤوليته الشخصية.

3dnews

وأوضحت غوغل أن هذه الميزة ستختبر عند المستخدمين الذين حصلوا على النسخة 91 من متصفح Chrome التي أطلقت مؤخرا، وأشارت إلى أن نحو 75 % من البرمجيات التي ستكون متوفرة في متجرها الإلكتروني ستحصل على "وضع الموثوقية" بالنسبة لأمان البيانات، كونها تتبع سياسة جديدة مع مطوري البرامج لإلزامهم بشروط معينة لحماية بيانات المستخدمين.

إقرأ المزيد

وكانت غوغل قد أشارت عند إطلاق نسخة Chrome 91 إلى أن هذه النسخة حملت معها تصحيحات برمجية للعديد من الثغرات التي كان من الممكن استغلالها للوصول لى بيانات المستخدم، كما حملت تغييرات تسهل استعمال المتصفح بشكل عام.

المصدر: 3dnews