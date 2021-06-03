متصفح Firefox يظهر بحلّة جديدة

أعلنت Mozilla عن إطلاق نسخة جديدة من متصفح Firefox، تحمل معها العديد من التعديلات والميزات المهمة للمستخدمين.

وجاءت نسخة Firefox 89 الجديدة بتعديلات ملحوظة من حيث تصميم المتصفح بشكل عام، إذ تغيير شكل واجهة التشغيل كثيرا، وأصبحت أيقونات علامات التبويب على الشريط العلوي أكبر وأكثر وضوحا، وباتت كأنها عائمة على الشريط، وأصبح المستخدم قادرا على تحريك هذه التبويبات وترتيبها بالطريقة التي تجعل تصفحه للإنترنت أسرع وأكثر سلاسة.

كما حصل شريط العناوين في المتصفح على تعديلات تجعله أكثر بساطة، إذ اجتمعت أزرار الأدوات الإضافية في قائمة واحدة، واختفت منه الأزرار التي قلَما يستعملها المستخدم، وظهرت فيه أزرار تسهل التحكم بعملية التصفح وتركز على العناصر الأكثر أهمية، كما ظهرت أزرار خاصة تساعد المستخدم على تكبير وتصغير صفحات الإنترنت أثناء الاطلاع عليها.

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وركزت النسخة الجديدة من Firefox على عوامل الأمان، إذ ظهرت فيها علامة درع خاصة تبين أن التصفح عبر هذه النسخة بات أكثر فاعلية من ناحية حماية البيانات، كما طورت هذه النسخة لتخزين علامات التبويب غير الآمنة لتحذير المستخدمين من استعمال بعض المواقع التي قد تؤدي إلى اختراق بياناتهم وبيانات أجهزتهم.

المصدر: 3dnews