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سامسونغ تتحضر لإطلاق واحد من أرخص هواتف 5G

العالم الرقمي و Social media

سامسونغ تتحضر لإطلاق واحد من أرخص هواتف 5G
youtube/TECHNO MIND
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نشرت بعض المواقع وصفحات الإنترنت مواصفات هاتف 5G الذي ستطرحه سامسونغ بسعر منافس جدا.

وتبعا للتسريبات فإن Galaxy A22 5G سيطرح في الأسواق قبل نهاية النصف الأول من العام الجاري بسعر 185 يورو تقريبا، أي أنه سيكون من بين أرخص هواتف 5G لهذه السنة.

ورغم سعره المنافس جدا سيحصل هذا الهاتف على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (48+8+2) ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 13 ميغابيكسل تعمل مع خاصية التعرف على الوجوه، وعلى ماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة.

وستكون شاشة الجهاز IPS LCD بمقاس 6.5 بوصة، دقة عرضها (1600/720) بيكسل، ونظام التشغيل Android 11 مع واجهات One UI 3.1.

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وسيعمل الهاتف على الأغلب بمعالج MediaTek Dimensity 700 5G، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذواكر وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 64 و128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSDXC.

ويحوي الجهاز على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 15 واطا.

المصدر: فيستي

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