هيئة المراقبة الفدرالية لا تستبعد إبطاء إنترنت "غوغل" في روسيا

أفادت وكالة "تاس" الروسية نقلا عن المكتب الصحفي لهيئة المراقبة الفدرالية الروسية (روس كوم نادزور) بأن اللجنة لا تستبعد إبطاء مرور مضمون مخادم شركة "غوغل" في روسيا.

وبحسب الهيئة فإن شركة "غوغل"لا تلتزم تماما بواجبها الخاص بأن تحذف من محرك البحث في روسيا كل الروابط بموارد الإنترنت التي تتضمن معلومات حظرتها الدولة الروسية.

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وجاء في بيان نشرته الهيئة أنها لا تحذف نسبة 20 – 30% من الروابط بالمضمون المحظور، بما في ذلك روابط بمواقع التنظيمات الإرهابية والمواقع التي تتضمن صورا فوتوغرافية إباحية لغير البالغين وكذلك متاجر المخدرات.

وأشار المكتب الصحفي إلى أن حجم المواد المحظورة التي تدعو إلى الانتحار وتتضمن الصور الإباحية للأطفال وتجارة المخدرات ودعوات إلى المشاركة في التظاهرات غير الشرعية وغيرها من المواد المحظورة وعدم حذفها لمدة طويلة تمكّن اللجنة من أن تتخذ بحق شركة "غوغل" إجراءات إبطاء مرور مضمونها في روسيا.

وعلاوة على ذلك فإن "غوغل" تتصدر (بحسب الهيئة الفدرالية الروسية) قائمة الشركات التي تنشر في روسيا المضمون غير الشرعي الذي يلحق أضرارا بالمستخدمين. وحسب المعلومات الواردة من الهيئة، ففي حال عدم استجابة "غوغل" لطلبات لهيئة المراقبة الفدرالية الروسية بشأن حجب المضمون المحظور خلال يوم واحد يمكن أن تفرض الهيئة عليها غرامة تتراوح بين 800 ألف روبل و4 ملايين روبل ( نحو 54 ألف دولار).

يذكر أن نائب رئيس هيئة المراقبة الفدرالية الروسية، فاديم سوبوتين كان قد أعلن عن استعداد اللجنة لمقاضاة شركة "غوغل" الأمريكية.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا