"فيسبوك" تدعم تطبيقها للمراسلة بميزات جديدة

أدخلت "فيسبوك" على تطبيق "مسنجر عدة ميزات جديدة تجعل منه أكثر فائدة وعملية للمستخدمين.

ومن أبرز ما حصل عليه التطبيق مؤخرا هو ميزة تسهل تسجيل الرسائل الصوتية قبل إرسالها، فبدلا من النقر ثم الضغط على زر التسجيل طوال فترة تسجيل الرسالة بات بإمكان المستخدم النقر مرة واحدة على هذا الزر ليبدأ التسجيل، وعند الانتهاء من الكلام يجب النقر على سهم الإرسال لتذهب الرسالة المسجلة إلى مستلمها.

Tap-to-record ✔️

Visual replies ✔️

Swipe to Archive ✔️

New chat themes and stickers ✔️

👀 the link to check out some of our latest features and recent updates! https://t.co/Vd3QNvGR4Y — Messenger (@messenger) May 6, 2021

كما بات بإمكان مستخدمي "مسنجر" الوصول إلى الرسائل والمحادثات المؤرشفة بسهولة عبر النقر على صورة حسابهم في التطبيق، لتظهر لهم قائمة فيها عدة خيارات ومنها خيار "الدردشات المؤرشفة".

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وأضافت "فيسبوك" على التطبيق أيضا العديد من الملصقات والوجوه التعبيرية الجديدة، كما أضافت إلى واجهة كاميرا الاتصال عبر الفيديو العديد من الملصقات والخلفيات والفلاتر التي تتعلق بمواضيع اجتماعية وثقافية متنوعة، وأضيفت إلى كاميرا Messenger Kids أيضا العديد من الملصقات الجديدة لتعريف الأطفال على حضارات العالم المختلفة.

المصدر: 3dnews