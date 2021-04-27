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آبل تعلن عن معايير أشد صرامة لحماية خصوصية مستخدمي هواتف آيفون

العالم الرقمي و Social media

آبل تعلن عن معايير أشد صرامة لحماية خصوصية مستخدمي هواتف آيفون
Reuters
آبل علن عن معايير أشد صرامة لحماية خصوصية مستخدمي هواتف آيفون
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أعلنت شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة آبل عن معايير أشد صرامة لحماية خصوصية مستخدمي أجهزتها الذكية من هواتف آيفون والكمبيوتر اللوحي آي باد.

ومنحت آبل المسختدمين حق الموافقة على متابعة أنشطتهم الرقمية لأغراض إعلانية.

ونظرا لأنه من المتوقع أن يرفض أغلب المستخدمين السماح بتتبع أنشطتهم الرقمية لأغراض إعلانية، أثارت هذه الخطوة من جانب آبل غضب شركات خدمات الإنترنت العملاقة التي تعتمد على إيرادات الإعلانات مثل "فيسبوك".

واتهم مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك شركة آبل باستخدام أداة شفافية تتبع التطبيقات لتحقيق أغراضها الخاصة، من خلال حرمان التطبيقات المجانية التي تعتمد على إيرادات الإعلانات من هذه الإيرادات  لصالح التطبيقات مدفوعة الثمن الموجودة على متجرها الإلكتروني.

المصدر: د ب أ

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