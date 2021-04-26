ميزات جديدة ستظهر مع أهم تحديث لهواتف آبل منذ 10 سنوات

تتطلع عيون مستخدمي هواتف وأجهزة آبل الذكية إلى التحديث القادم لأنظمة iOS، والذي يتوقع أن يكون الأكبر والأشمل لهذه الأنظمة منذ 10 سنوات.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن آبل من المتوقع أن تكشف عن إصدارات iOS 15 و iPadOS 15 خلال مؤتمرها السنوي للمطورين iPadOS 15، والذي من المفترض أن يعقد في 7 يونيو القادم.

ويتوقع أن تحمل الإصدارات الجديدة معها عددا من الميزات الإضافية مثل تحديثات لشاشة العرض الرئيسية في الأجهزة لتمكن المستخدمين بترتيب رموزها وأيقونات العرض فيها بطريقة أكثر ملاءمة لهم.

#iOS15 is quickly approaching and we FINALLY have some credible info about what we can expect..



Here are the latest leaks & rumors: https://t.co/cxHMld9xe7 — Brandon Butch (@BrandonButch) April 23, 2021

كما من المفترض أن تتحسن مع هذه الإصدارات خيارات الخصوصية عند مستخدمي هواتف وحواسب آبل اللوحية، إذ ستظهر لهم قوائم خاصة بالتطبيقات التي تجمع البيانات في أجهزتهم، ومن خلالها سيكون بإمكانهم التحكم بنوعية البيانات وحظر أو السماح للتطبيقات بجمعها.

A new report claims that #Apple's #iOS15, and #iPadOS15, are to feature a revamped notification system, plus lock screen changes, and increased privacy options. https://t.co/8PnBcVepKxpic.twitter.com/BsRS9DwQVx — AppleInsider (@appleinsider) April 22, 2021

وستظهر في الأنظمة الجديدة أيضا مرشحات تنبيهات جديدة ستوجد في قوائم معينة، ومن خلال هذه القوائم سيتمكن المستخدمون من التحكم بالإشعارات وتنبيهاتها الصوتية وأولولية ظهور التنبيهات في أجهزتهم.

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ومن المفترض أن تحصل هواتف آيفون وحواسب آيباد مع الإصدارات القادمة على شاشة قفل جديدة، سيتمكنون من خلالها من تخصيص بعض التطبيقات التي يمكن استعمالها ولو كان جهازهم مقفلا.

أما بالنسبة لتطبيق iMessage في هذه الإصدارات فمن المفترض أن يحصل على ميزات إضافية تجعله منافسا لتطبيقات "واتس آب" وتطبيقات المراسلة الشهيرة.

المصدر: 4pda