 
مباشر

ميزات جديدة ستظهر مع أهم تحديث لهواتف آبل منذ 10 سنوات

العالم الرقمي و Social media

ميزات جديدة ستظهر مع أهم تحديث لهواتف آبل منذ 10 سنوات
youtube/Simple Alpaca
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q9tt

تتطلع عيون مستخدمي هواتف وأجهزة آبل الذكية إلى التحديث القادم لأنظمة iOS، والذي يتوقع أن يكون الأكبر والأشمل لهذه الأنظمة منذ 10 سنوات.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن آبل من المتوقع أن تكشف عن إصدارات iOS 15 و iPadOS 15 خلال مؤتمرها السنوي للمطورين iPadOS 15، والذي من المفترض أن يعقد في 7 يونيو القادم.

ويتوقع أن تحمل الإصدارات الجديدة معها عددا من الميزات الإضافية مثل تحديثات لشاشة العرض الرئيسية في الأجهزة لتمكن المستخدمين بترتيب رموزها وأيقونات العرض فيها بطريقة أكثر ملاءمة لهم.

كما من المفترض أن تتحسن مع هذه الإصدارات خيارات الخصوصية عند مستخدمي هواتف وحواسب آبل اللوحية، إذ ستظهر لهم قوائم خاصة بالتطبيقات التي تجمع البيانات في أجهزتهم، ومن خلالها سيكون بإمكانهم التحكم بنوعية البيانات وحظر أو السماح للتطبيقات بجمعها.

وستظهر في الأنظمة الجديدة أيضا مرشحات تنبيهات جديدة ستوجد في قوائم معينة، ومن خلال هذه القوائم سيتمكن المستخدمون من التحكم بالإشعارات وتنبيهاتها الصوتية وأولولية ظهور التنبيهات في أجهزتهم.

إقرأ المزيد
خدمة جديدة ستنافس خدمات خرائط غوغل
خدمة جديدة ستنافس خدمات خرائط غوغل

ومن المفترض أن تحصل هواتف آيفون وحواسب آيباد مع الإصدارات القادمة على شاشة قفل جديدة، سيتمكنون من خلالها من تخصيص بعض التطبيقات التي يمكن استعمالها ولو كان جهازهم مقفلا.

أما بالنسبة لتطبيق iMessage في هذه الإصدارات فمن المفترض أن يحصل على ميزات إضافية تجعله منافسا لتطبيقات "واتس آب" وتطبيقات المراسلة الشهيرة.

المصدر: 4pda

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا