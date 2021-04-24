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عطل يصيب تطبيقي "فيسبوك ماسنجر" و"إنستغرام"

العالم الرقمي و Social media

عطل يصيب تطبيقي
مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"
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أعلن موقع Downdetector الذي يراقب الانقطاعات في موارد الإنترنت، أن مستخدمي تطبيقي "فيسبوك ماسنجر" و"إنستغرام" في عدد من البلدان، واجهوا مشاكل في تشغيل الخدمات.

ووفقا للموقع: "لوحظت الانقطاعات من حوالي الساعة 21.30 بتوقيت موسكو، كما سجلت أعطال فنية في تشغيل الموارد في الولايات المتحدة وبريطانيا وعدد من البلدان الأخرى".

يشار إلى أن حوالي 68% من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، اشتكوا من تعطل خدمة موجز الأخبار، فيما عانى معظم مستخدمي تطبيق "فيسبوك ماسنجر" من مشاكل في تلقي الرسائل.

المصدر: "نوفوستي"

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