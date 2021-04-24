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تطبيق عملي يحوّل هواتف سامسونغ القديمة لأجهزة ذكية للمنازل!

العالم الرقمي و Social media

تطبيق عملي يحوّل هواتف سامسونغ القديمة لأجهزة ذكية للمنازل!
Sputnik grigory sisov
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q91v

أعلنت سامسونغ عن تطبيق جديد يمكّن أصحاب هواتفها القديمة من استعمال الهواتف كأجهزة ذكية مفيدة داخل المنازل بدل التخلي عنها في حال امتلاك نماذج أحدث.

وأشارت سامسونغ إلى أن تطبيق Galaxy Upcycling at Home الذي أطلق منه إصدار تجريبي حاليا، سيمكن أصحاب هواتف Galaxy القديمة من استغلال أجهزتهم كأدوات للاستماع لما يدور في أرجاء منازلهم، فالتطبيق يمكنه تسجيل صوت الطفل الصغير في حال كان بعيدا عن أهله في غرفة ثانية، أو التعرف على صوت الحيوانات الأليفة في حال لم يتواجد صاحبها في المنزل، وبعد توثيق هذه الأصوات يرسلها إلى هاتف المستخدم المحمول على شكل رسائل صوتية.

تطبيق عملي يحوّل هواتف سامسونغ القديمة لأجهزة ذكية للمنازل!
news.samsung.com

كما يمكن بفضل التطبيق تحويل الهاتف إلى مستشعر ضوئي في المنزل الذكي، فعند انخفاض معدلات الإضاءة يقوم الهاتف بإرسال إشارة إلى منظومة المنزل الذكي لتشغيل الإنارة الكهربائية.

تطبيق عملي يحوّل هواتف سامسونغ القديمة لأجهزة ذكية للمنازل!
news.samsung.com
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ويتوفر هذا التطبيق بنسخة تجريبة للمستخدمين في عدد محدد من البلدان منها الولايات المتحدة وبريطانيا وكوريا الجنوبية، والذين يملكون هواتف سامسونغ من فئة Galaxy S و Note و Z line، تعمل بأنظمة Android 9 وأنظمة أندرويد الأحدث.

المصدر: 3dnews

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