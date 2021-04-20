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هاتف 5G بسعر مقبول من سامسونغ سيرى النور قريبا

العالم الرقمي و Social media

هاتف 5G بسعر مقبول من سامسونغ سيرى النور قريبا
youtube/Technical Guruji
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تستعد سامسونغ قبل نهاية الشهر الجاري لإطلاق هاتف مجهز بكاميرات ممتازة ومواصفات مميزة، سيطرح بسعر منافس جدا.

وسيأتي هاتف Galaxy m42 المنتظر بهيكل معدني مقاوم للماء والغبار يزن 193 غ، أبعاده (164/75.9/8.6) ملم، ومجهز بشاشة Super AMOLED بمقاس 6.6 بوصة دقة عرضها (1600/720) بيكسل، وترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 266 شمعة/م تقريبا.

هاتف 5G بسعر مقبول من سامسونغ سيرى النور قريبا
youtube/ KDSirra Tech

وبالرغم من سعره الذي سيكون نحو 250 يورو سيحصل هذا الجهاز على كاميرا رباعية العدسة بدقة  (48+8+5+5) ميغابيكسل قادرة على توثيق فيديوهات 4K، وعلى كاميرا أمامية بدقة 20 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات HDR وتقنيات التعرف على الوجوه.

هاتف 5G بسعر مقبول من سامسونغ سيرى النور قريبا
youtube/Technical Guruji

وسيعتمد الهاتف في أدائه على معالج Qualcomm Snapdragon 750G 5G المطور بتقنية 8 نانومتر، وعلى ذواكر وصول عشوائي 6 و8 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSDXC.

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كما جهزته سامسونغ بنظام تشغيل Android 11 مع واجهات One UI 3.1، ومنفذين لشرائح الاتصال، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير مع شاحن سريع باستطاعة 15 واطا.

المصدر: 4pda

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